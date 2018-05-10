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Alstom выйдет из совместного с GE энергетического бизнеса, получив 2,6 млрд евро


Компании / Индустрия

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Alstom заключил соглашение с американским диверсифицированным технологическим концерном General Electric Co. (GE) на сумму 2,594 миллиарда евро, в результате которого компания выйдет из трех совместных энергетических предприятий, говорится в сообщении французского концерна.

"Alstom вчера подписал соглашение с General Electric относительно реализации соглашений 2015 года по поводу предполагаемого выхода Alstom из трех совместных энергетических компаний", - сообщается в релизе. В результате Alstom получит 2,594 миллиарда евро. Завершение всех операций ожидается 2 октября.

Совет директоров Alstom в июне 2014 года одобрил продажу энергетического бизнеса компании американскому концерну General Electric. В результате было создано три компании - Renewables, Grid и Nuclear. Энергетические активы Alstom были оценены в 12,35 миллиарда евро.

Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.

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