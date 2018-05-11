ArcelorMittal в I квартале 2018 г увеличила чистую прибыль на 19%

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2018 года составила 1,192 миллиарда долларов, что на 19% превышает показатель годичной давности, говорится в отчетности компании.

Базовая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 1,17 доллара против 0,98 доллара в январе-марте годом ранее. Выручка компании за январь-март 2018 года выросла на 19,3%, до 19,186 миллиарда долларов. Операционная прибыль в отчетный период уменьшилась на 0,5%, достигнув 1,569 миллиарда долларов.

Объем капитальных затрат составил в минувшем квартале 752 миллиона долларов. Компания ожидает значения показателя по итогам всего 2018 года на уровне 3,8 миллиарда долларов.

"Улучшение динамики на мировом рынке стали продолжилось и в 2018 году, поддержав хорошие финансовые показатели в первом квартале", - приводятся в сообщении слова главы компании Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal).

Добыча железной руды за квартал составила 14,6 миллиона тонн, увеличившись на 4,3% в годовом выражении. Производство нерафинированной стали за январь-март при этом сократилось на 1,3%, до 23,3 миллиона тонн.

ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.