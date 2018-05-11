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Американская "дочка" ТМК просит США исключить часть своего импорта из-под действия пошлин


Компании / Индустрия / Металлургия
  • ТМК в I квартале снизила отгрузку труб на 2,2% - до 1,053 млн тонн

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская "дочка" ТМК, IPSCO Tubulars, подала запрос в министерство торговли США с просьбой исключить из-под действия новых импортных пошлин США трубные заготовки для бесшовных нефтегазопромысловых труб (OCTG), следует из документов компании.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран действие этих пошлин приостановлено. Для России пошлины вступили в силу с 23 марта.

"TMK IPSCO запрашивает исключить некоторые... стальные материалы для труб (из-под действия импортных пошлин США - ред.) Эти импортируемые материалы представляют собой полуфабрикаты, которые подвергаются конечной обработке, в том числе горячему прессованию и резке, на американских предприятиях IPSCO, после чего поступают на американский нефтегазовый рынок", - говорится в документах компании, поданных в минторг США.

Компания отмечает, что является крупнейшим в США производителем и поставщиком бесшовных и сварных стальных труб. IPSCO также производит сварные трубы промышленного назначения и стальную заготовку для производства бесшовных труб. Производственные мощности IPSCO в США составляют около 1,5 миллионов тонн стальной трубной продукции.

Компания добавляет, что более 85% выручки IPSCO приходится на трубы, полностью произведенные в США. При этом для производства труб большого диаметра IPSCO вынуждена закупать трубные заготовки у российских компаний, аффилированных с группой ТМК, так как американские производители не продают аналогичные материалы.

Компания предупреждает, что если останется без необходимого сырья для производства бесшовных OCTG большего диаметра и не сможет работать с оптимальным затратами, то будет вынуждена пересмотреть планы по продолжению расширения штата и дополнительному приему на работу нескольких сотен сотрудников. На данный момент TMK IPSCO обеспечивает более 2 тысяч рабочих мест в США.

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