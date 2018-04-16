"АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" запускают конвейеры после каникул

САМАРА, 14 мая ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" AVAZ и "GM-АвтоВАЗ" приступают к работе после плановых корпоративных отпусков, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.

"Компания вышла из корпоративного отпуска, возобновляем производство, в том числе на автозаводе Lada Ижевск", - сказал представитель "АвтоВАЗа".

"GM-АвтоВАЗ" также запустил конвейер с понедельника, уточнили на предприятии.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 3 по 10 мая уходит в плановый корпоративный отпуск, с учетом праздничных дней возобновить производство автомобилей компания планировала 14 мая. Вместе с "АвтоВАЗом" в корпоративный отпуск ушел автозавод Lada Ижевск. В период отпуска на предприятиях группы была продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. "GM-АвтоВАЗ" приостанавливал работу конвейера на время корпоративного отпуска с 30 апреля по 13 мая включительно.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и в Ижевске.

"GM-АвтоВАЗ" - зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva.