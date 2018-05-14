Tesla осталась без двух руководителей

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla Inc. останется без двух важных для него руководителей как раз в тот момент, когда он испытывает проблемы с увеличением объемов производства своей первой машины для массового рынка и сталкивается с сомнениями в способности привлечь средства, сообщает Dow Jones.

Мэтью Швалл ушел из Tesla в конкурирующую компанию, разрабатывающую технологию автопилота, – Waymo LLC. Он был основным контактным лицом по техническим вопросам, работавшим с американским следствием. Тем временем сейчас Национальный комитет по вопросам безопасности транспорта США расследует несколько аварий с участием автомобилей Tesla.

В пятницу Tesla также объявила, что ее директор по инженерным вопросам Дуг Филд взял внеплановый отпуск, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей.

Согласно источникам, Филд будет отсутствовать несколько недель. Один источник описал его отсутствие как "шестинедельный творческий отпуск", а сама Tesla отказалась назвать сроки его возвращения.

"Он не ушел из Tesla", – пояснил представитель компании.

Филд является ключевой фигурой компании с 2013 года, когда он перешел из Apple<AAPL> Inc. Он отвечает за проектно-конструкторские вопросы, а в прошлом году ему был поручен надзор за производством для лучшего согласования этих двух областей. Правда, этой весной гендиректор Илон Маск заявил, что вновь взял производство под свой контроль.

Со Шваллом и Филдом связаться не удалось. Waymo, входящая в Alphabet Inc., подтвердила, что Швалл приступил к работе.

Tesla давно уже заработала себе репутацию компании со сложными условиями работы, учитывая требовательность Маска и тот факт, что за последний год, пока Tesla готовилась к выпуску Model 3, из нее ушло несколько ключевых руководителей.

Согласно профилю на LinkedIn, Швалл, отвечавший за эксплуатационные характеристики машин, был "главным контактным лицом" компании при работе с регуляторами, в том числе с Национальным управлением по безопасности движения автотранспорта и Национальным комитетом по вопросам безопасности транспорта США (NTSB).

NTSB на прошлой неделе начал расследование четвертой аварии с участием автомобиля Tesla. Седан Model S вылетел с дороги во Флориде, и после столкновения его аккумулятор загорелся. Согласно комитету, в основном его заинтересовала работа прибывших экстренных служб. Tesla отметила, что еще не извлекла бортовой журнал, но, судя по всему, машина ехала на большой скорости, а система Autopilot задействована не была.