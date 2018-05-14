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Дерипаска и Потанин представят в суде Лондона свои позиции по спору вокруг "Норникеля"


Компании / Индустрия / Металлургия

ЛОНДОН, 14 мая - ПРАЙМ. Основной бенефициар "Русала" Олег Дерипаска прибыл в качестве свидетеля в Лондонский суд, где начались слушания спора между алюминиевой компанией и "Интерросом" Владимира Потанина по "Норникелю", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил РИА Новости представитель "Интерроса", Потанин также лично представит свои показания в Лондонском суде.

"Слушания продлятся четыре дня, после чего судья, возможно, вынесет какое-то решение", - сказал РИА Новости собеседник агентства.

В настоящий момент показания в суде дает президент En+ Максим Соков.

В феврале между "Интерросом" (доля в ГМК сегодня 32,9%) и "Русалом" (27,8%) возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения акционерного соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный пятилетний период lock-up, в течение которого стороны не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года. После чего "Интеррос" решил выкупить 4%-ную долю у аффилированной с Абрамовичем Crispian Investments, а "Русал" обратился в суд Лондона для блокировки сделки.

В марте в ходе разбирательств в суде "Русал" и "Интеррос" предварительно договорились о покупке у Crispian примерно по 2% акций "Норникеля" (пропорционально своим долям владения в ГМК). Согласно договоренности сделки могли быть осуществлены в любое время и структура Потанина уже реализовала свое право, выкупив 2,1% акций ГМК. В свою очередь "Русал" - до внесения в санкционный список - мог приобрести оставшиеся 1,9% акций.

Вместе с тем, в случае если суд согласится с доводами "Русала", который оспаривает легитимность продажи акций "Норникеля" (алюминиевая компания считает, что она не соответствует соглашению акционеров) структурой Абрамовича, сделки будут аннулированы и ценные бумаги снова перейдут под контроль Crispian. На текущей неделе начался очередной раунд слушаний по спору.

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