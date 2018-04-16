"АвтоВАЗ" планирует нарастить производство в 2018 году на 12%

САМАРА, 14 мая ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" AVAZ планирует увеличить производство автомобилей и автокомплектов в 2018 году на 12% до 565,3 тысяч штук, говорится в публичной декларации министерства промышленности и технологий Самарской области.

"План производства автомобилей и автокомплектов ПАО "АвтоВАЗ" на 2018 год составляет 565,3 тысячи штук", - говорится в документе.

Отмечается, что по итогам 2017 года общий объем производства на "АвтоВАЗе" составил 504,4 тысячи автомобилей и автокомплектов. Таким образом компания планирует увеличить производство в 2018 году на 12%.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и в Ижевске.