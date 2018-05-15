ThyssenKrupp в I полугодии 2017-18 фингода получил 321 млн евро прибыли

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящаяся на акционеров компании, за завершившееся 31 марта первое полугодие 2017-2018 финансового года составила 321 миллион евро против убытка в 871 миллион евро в аналогичном периоде годом ранее, следует из отчетности группы.

В пересчете на акцию прибыль составила 0,52 евро против убытка в 1,54 евро в октябре-марте годом ранее. Выручка по итогам шести месяцев составила 20,565 миллиарда евро, снизившись на 2% в годовом выражении.

По итогам второго квартала фингода чистая прибыль ThyssenKrupp составила 243 миллиона евро, тогда как годом ранее за три отчетных месяца компания получила убыток в 879 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,39 евро против убытка в 1,55 евро во втором квартале годом ранее. Выручка по итогам января-марта составила 10,748 миллиарда евро, уменьшившись на 2% в годовом выражении.

"В целом мы довольны первым полугодием и готовы к достижению годовых целей. В то же время мы постоянно работаем над своими программами для дальнейшего улучшения показателей", - приводятся в сообщении слова генерального директора ThyssenKrupp Хайнриха Хизингера (Heinrich Hiesinger).

ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.