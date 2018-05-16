Чубайс: "Роснано" отказалось от банкротства завода "Лиотех" для развития предприятия

НОВОСИБИРСК, 16 мая - ПРАЙМ. Корпорация "Роснано" отказалась от планов банкротства своего новосибирского завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов "Лиотех" и планирует в этом году увеличить продажи продукции до 1 миллиарда рублей, заявил журналистам в среду предправления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Лиотех" в 2015 году – тяжелый кризис, почти ноль; в 2016 году объем продаж – 170 миллионов рублей, в прошедшем 2017 году – 350 миллионов рублей. "Лиотех" в этом году – 1 миллиард рублей, наша задача на него выйти", - сказал Чубайс в кулуарах Сибирского транспортного форума.

Он отметил, что один из ключевых компонентов, чтобы решить эту задачу – это совместный заказ города Новосибирска и Новосибирской области на партию электробусов с удлиненным ходом - 24 машины в 2018 году.

"Если это произойдет, а область однозначно "за" (город пока в размышлении), то произойдет реальная поддержка не на словах, а на деле отечественного производителя, тем более он здесь, в Новосибирске. В целом, самое главное, что мы отменили предполагавшееся банкротство "Лиотеха", отказываемся от него и идем по пути развития этого завода", - сказал Чубайс, отметив, что "Лиотех" сегодня единственный в России завод по промышленному производству современных литий-ионных аккумуляторов.

Первый в России завод по производству литий-ионных аккумуляторов для транспорта и накопителей энергии с общими вложениями более 13 миллиардов рублей был запущен в Новосибирске в декабре 2011 года. "Лиотех" представлял собой совместное предприятие "Роснано" и китайской Thunder Sky Group. Через год работы завод столкнулся с экономическими трудностями, которые привели к остановке производства. Компания Thunder Sky вышла из проекта, в то время как в России еще не был создан рынок для выпускаемых на заводе аккумуляторов.

"Лиотех" в августе 2016 года был признан банкротом, однако уже в сентябре в компании заявили, что на заводе (ООО "Лиотех-инновации") запущено производство новой продукции — литий-ионных аккумуляторов c улучшенными характеристиками, предназначенных для использования в таких перспективных сегментах применения накопителей электроэнергии, как здравоохранение, энергетика, ЖКХ и транспорт.