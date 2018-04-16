Потанин и Дерипаска лично выступили в суде по спору о продаже акций "Норникеля"

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные владельцы ГМК "Норильский никель" GMKN Владимир Потанин и Олег Дерипаска встретились в суде в рамках спора по сделкам с акциями компании. По итогам двух дней слушаний стороны озвучили свои противоречивые позиции и подтвердили, что по-разному интерпретируют положения акционерного соглашения. В суде также выступил представитель продающей стороны - Millhouse (структура Романа Абрамовича), рассказав о своем видении ситуации.

В феврале между "Интерросом" Потанина (тогда доля в ГМК 30,8%) и ОК "Русал" Дерипаски (27,8%) разгорелся конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Абрамовича. Предусмотренный договором о перемирии пятилетний период lock-up, в течение которого стороны не могли менять размеры своих пакетов, истек в декабре 2017 года. Теперь партнеры судятся по поводу продажи компанией Crispian, входящей в группу Millhouse, около 4% акций из своего пакета.

По данному спору за несколько месяцев уже состоялось несколько слушаний, но без участия столь высоких персон. Основная суть проблемы заключается в желании "Интерроса" увеличить свою долю в ГМК за счет пакета Crispian, против чего выступает "Русал", который и обратился в лондонский суд с требованием блокировки сделки. Ожидается, что очередной раунд слушаний по спору закончится в четверг.

АКЦИИ РАЗДОРА

В феврале этого года стало известно, что компания Потанина предложила Crispian, аффилированной с Абрамовичем и его партнерами, выкупить 4% акций ГМК. Оферта распространялась на 6,314 миллиона акций, цена определена в 234 доллара за ценную бумагу (23,4 доллара за ADR).

В ответ Crispian предложила "Русалу" и "Интерросу" поделить пакет, выкупив акции (по указанной цене) пропорционально их долям в ГМК - по 2,1% и 1,9% соответственно. "Интеррос" закрыл свою часть сделки в марте, его доля в "Норникеле" выросла до 32,9%, алюминиевая компания предварительно согласилась на участие, но продолжает оспаривать правомерность продажи в суде. Если инстанция согласится с доводами "Русала" сделки будут аннулированы и ценные бумаги снова перейдут под контроль Crispian.

По соглашению акционеров "Русал" или "Интеррос" в борьбе за "Норникель" могли инициировать "дуэль", так называемую "русскую рулетку". Однако предпочли отказаться от этого механизма. Потанин отметил, что судьба компании не должна решаться таким способом. "Русал" передумал участвовать в схеме, объяснив решение включением в санкционный список США.

До начала разбирательств стороны пытались согласовать новые параметры акционерного соглашения, но в очередной раз не договорились об объемах дивидендов "Норникеля" и по ряду других пунктов. Впрочем, текущее соглашение заключалось на десять лет, так что основные контролирующие условия, правила поведения и права партнеров будут действовать в течение этого срока.

МНЕНИЯ СТОРОН

В первый день слушаний на вопросы юристов, представляющих интересы компании Whiteleave (подконтрольна "Интерросу") Потанина, отвечал президент компании En+ (выступает основным акционером "Русала") Максим Соков и Дерипаска.

В качестве своих аргументов представители "Русала" называли завышенную, по их мнению, стоимость бумаг ГМК, а также необходимость реализации пакета Crispian не действующим акционерам, а стороннему инвестору или на рынке. Отмечалось, что сделка нарушает устоявшийся баланс среди основных владельцев. Дерипаска сообщил, что был расстроен и удивлен решением Crispian, говорил о прекращении партнерства с Потаниным.

С точки зрения "Интерроса" эта сделка никак не противоречит параметрам акционерного соглашения, запрета какой-либо стороне покупать дополнительные акции "Норникеля" после периода lock-up не было. "Интеррос" также считает предложенную премию к рынку справедливой (13% относительно цены на бирже на 1 февраля).

Исходя из показаний Потанина, он заинтересован в получении большей степени участия в "Норникеле", так как предполагает сохранение должности президента и не хочет переживать, что "Русал" может начать борьбу за контроль над компанией. Он добавил, что помимо сделки с Crispian с середины марта выкупил на рынке дополнительно около 1,5% акций ГМК. В конце апреля в письменных свидетельских показаниях для суда Потанин сообщил, что косвенная доля Whiteleave в ГМК составляла 34%. Потанин во вторник также отверг сговор с Абрамовичем, которому якобы обещал покупку "Норникелем" Баимского медного месторождения на Чукотке, несмотря на неодобрение "Русала".

Выступая в суде во вторник, управляющий директор Millhouse Давид Давидович, заявил, что решение продать акции было принято на основе целого ряда факторов. Структуры Абрамовича решили не дожидаться "верхней точки" в цене, чтобы заработать максимум, а выйти из актива в удобный момент при наличии покупателей. Дерипаска и Потанин были первыми в листе претендентов. При этом он добавил, что Дерипаска неоднократно настаивал на продлении lock-up периода.

ТЛЕЮЩИЙ КОНФЛИКТ

Акционерная борьба в "Норникеле" с разной степенью напряженности ведется с 2008 года, когда "Русал" впервые вошел в состав акционеров ГМК, сменив бывшего совладельца Михаила Прохорова. Первой претензией алюминиевого гиганта стал неподходящий состав руководства "Норникеля", не понравились и методы управления, стратегия развития, расходование средств.

"Русал" также оспаривал buy back акций, указывая на то, что квазиказначейский пакет (почти 17%, погашен в 2013 году) голосует по указке менеджмента, который лоялен к "Интерросу".

Однако особым пунктом в списке требований был и остается размер дивидендов ГМК. "Русал" сильно нарастил задолженность, когда привлек 4,5 миллиарда долларов у зарубежных банков на покупку блокпакета акций "Норникеля", ситуацию с финансами ухудшил мировой экономический кризис. Алюминиевая компания рассчитывает на бесперебойные солидные выплаты ГМК для покрытия своих расходов. Подобное положение не устраивает Потанина, который полагает, что "Норникелю" нужны средства для реализации собственной инвестпрограммы и проектов роста.

Несмотря ни на что, "Русал" считает актив стратегическим и много раз заявлял, что продажа при любом раскладе не рассматривается. В ходе конфликта "Интеррос" предлагал Дерипаске выкупить его пакет, с подобными обращениями выступал и сам "Норникель", назывались разные крупные суммы, но все они в итоге не устроили "Русал".