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Чистая прибыль "Алросы" по МСФО за I квартал выросла в 1,4 раза


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. АК "Алроса" по итогам первого квартала текущего года нарастила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,181 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка увеличилась на 13% и составила 95,969 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 48,039 миллиарда рублей.

"Алроса" ALRS - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.

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