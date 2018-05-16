МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. "Еврохим" уходит с рынка удобрений Украины и продает свое украинское предприятие компании, связанной с его бывшим менеджментом, сообщает "Еврохим".

"EuroChem Group AG, один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, объявляет о продаже своего дочернего предприятия в Украине. Стоимость сделки и ее условия не раскрываются", - говорится в сообщении.

Дочернее предприятие было продано компании, связанной с его бывшим менеджментом, добавляется в нем.

Как отмечается, причинами ухода с украинского рынка стали недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на этом рынке.

Компания также сообщает, что намерена продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях на Украине через свое европейское представительство, в то время как группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.