"Шипы" утратили актуальность

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Александр Жирнов. МВД России предложило отменить требование обязательной установки опознавательного знака "Шипы" на автомобилях, оборудованных шипованной резиной. По мнению авторов проекта постановления, такой знак давно потерял свою актуальность, поскольку в настоящее время на поведение транспортного средства на дороге влияют совсем другие факторы - конструкция, степень загруженности, наличие современных электронных систем торможения и стабилизации и другие. Исходя из этого, нельзя утверждать, что участникам дорожного движения необходима информация о наличии шипов в целях безопасности. Помимо всего прочего данный знак, установленный на заднем стекле, мешает обзору водителя.

Авторы постановления также напомнили, что пункт 8 Основного положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, который содержит требование оснащать автомобили с шипованными шинами соответствующим знаком, оставался неизменным с момента утверждения документа в 1993 году.

При этом водителей совсем недавно – в начале апреля 2017 года — специальной поправкой в ПДД обязали размещать на задней части транспортного средства знак "Шипы" при использовании шипованной резины. Перед наступлением зимнего сезона ГИБДД выпустила специальную памятку со ссылкой на решение комиссии Таможенного союза от 2011 года о принятии технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств". Отсутствие знака могло повлечь за собой штраф на сумму 500 рублей. Автолюбители массово начали покупать и наклеивать букву "Ш" на задние стекла, но никаких облав на нарушителей зимой не последовало.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", единодушно согласились с тем, что введение штрафов за отсутствие знака "Шипы" было ошибкой. Это поняли и в МВД, после консультаций с общественностью. Но в вопросе о необходимости самого знака мнения специалистов разошлись. С одной стороны, он действительно устарел, с другой – может предупредить водителей, едущих позади, в случае возникновения нештатной ситуации. МВД предлагает снять с водителей обязанность клеить знак "Шипы" на автомобили

Знак нужен, штрафы - нет

Руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев напомнил, что в апреле 2017 года не вводилась норма обязательного наличия знака, поскольку он был обязателен и до этого.

"Вводилась ответственность в 500 рублей. Это было абсурдом, поскольку водитель и так несет ответственность в случае ДТП", - считает эксперт.

По мнению Канаева, знак в первую очередь необходим для того, чтобы предупредить идущие сзади автомобили о возможности вылета из-под колес гальки и камней, которые могут попасть в стекло.

"Также торможение у шипованных автомобилей может быть быстрее. Конечно, это зависит и от того, какой автомобиль идет сзади. Но тем не менее. Пришли к тому, чтобы штрафовать автовладельцев ", - добавил он.

Канаев заявил, что на последней встрече общественников и журналистов с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым в апреле 2018 года эта тема была затронута. Черников согласился с абсурдностью требования и заявил о готовности выступить за изменения норм, если общественники поддержат.

"На сегодняшний момент мне известно об отмене ответственности за отсутствие знака "Шипы". Никто не говорил, что он устарел. Этот вопрос требует уточнения", - пояснил эксперт.

Канаев считает, что размещение знака на заднем стекле не всегда бывает оправданным. Все зависит от конструкции.

"Есть автомобили, на которых его не обязательно размещать на заднем стекле", - пояснил он.

Канаев отметил в действиях МВД и ГИБДД "некое несоответствие". По его словам, знак нужен, но штрафы за него стоит отменить.

"Я за то, чтобы был знак "Шипы" и предупреждал сзади идущие автомобили. Но против того, чтобы за это существовала ответственность. Такая договоренность и была достигнута на встрече с Черниковым".

Знак стал источником вымогательства

Вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский подчеркнул, что пока отмены не произошло, знак обязателен к использованию, и пренебрегать его установкой не стоит.

"Пока нужен знак шипы. Есть штраф. Сейчас отменим, штрафа не будет", - пояснил Ольшанский.

Эксперт поддерживает отмену знака, поскольку сейчас его отсутствие может быть источником вымогательства, а ценность для обеспечения безопасности стала сомнительной.

"Сейчас появляется все больше и больше новых шин, где шипы являются резиновыми. Они – продолжение колеса. Появились умные шипы, которые уходят вглубь покрышки на голом асфальте и выступают на льду. Я считаю предложение правильным", - заявил Ольшанский.

История со знаком - зеркало чиновников

Известный автоэксперт Андрей Ломанов отметил некомпетентность чиновников и комиссий, которые вносят подобные поправки в правила эксплуатации автомобиля и правила дорожного движения.

"Еще в 2017 году любой эксперт, любой инженер, отвечающий за эксплуатацию автомобиля и дорог, сказал бы, что знак "Шипы" является совершенным атавизмом. Это устаревшая история, никому он не нужен. Но кто-то заставил их делать, соблюдать определенный ГОСТ этого знака", - заявил Ломанов. Сегодня водителей начнут штрафовать за отсутствие наклейки "Шипы"

По его словам, инспекторы штрафовали даже если буква "Ш" была неправильно оформлена. В сети появились издевательства над этим правилом – фейковые фотографии с большим количеством таких знаков на заднем стекле автомобиля.

"Это – зеркало наших чиновников, которые ввели правила, не разобравшись в ситуации, ввели и административную ответственность. Конечно, это нужно отменять, поскольку современные автомобили и их шины существенно отличаются от транспортных средств 20-летней давности", - уверен эксперт.

Он пояснил, что на сегодняшних дорогах ездят как устаревшие автомобили, так и суперсовременные, а знак "Ш" работает только в одном случае – водитель сзади идущего транспортного средства должен понимать, что "впереди стоят шипы, и на льду этот автомобиль остановится быстрее".



