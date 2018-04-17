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"Алроса" сохраняет план по производству на 2018 год в объеме 36,6 млн карат


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. АК "Алроса" сохраняет план по производству на 2018 год в объеме 36,6 миллиона карат, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский.

"В первом квартале 2018 года наш объем добычи был на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, тем не менее мы подтверждаем наш ориентир по общему размеру добычи в течение 2018 года в 36,6 миллиона карат", - сказал Филипповский.

"В части динамики производства на следующие несколько лет мы сохраняем ориентир, который был представлен ранее. Мы не сможем полностью заместить выпадающие объемы рудника "Мир" и, если в 2017-2018 годах мы могли компенсировать продажи из наших запасов, то в 2019 году этой возможности не будет... В целом мы выходим на уровень производства порядка 38 миллионов карат в последующие годы", - добавил финдиректор.

Первоначальные планы компании с учетом мощностей рудника "Мир" предполагали рост добычи к 2019 году до 41 миллиона карат.

Заместитель гендиректора по сбыту Юрий Окоемов рассказал, что складские запасы "Алросы" ALRS за первый квартал снизились до 13,3 миллиона карат с более чем 18 миллионов на начало года. "Мы ожидаем дальнейшего незначительного снижения в ближайшие месяцы с последующим нарастанием во втором полугодии в связи с сезонными факторами алмазодобычи... Сегодня мы вышли на нормальный технологический уровень", - отметил он.

Исполнительный директор "Алросы" Игорь Соболев добавил, что компания также сохраняет прогноз по размеру капитальных вложений на текущий год - на уровне 32 миллиардов рублей. При этом будет некоторое перераспределение показателей по кварталам, что было связано с климатическими условиями. "В целом по году мы остаемся в переделах ранее заявленных показателей", - сказал он.

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