"Интер РАО" может летом выкупить у ФСК 18,57% своих акций

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ФСК инициировала переговоры с "Интер РАО" IRAO по продаже своей доли в 18,57% в холдинге, компания решила выйти из актива на волне роста котировок "Интер РАО", пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Контроль над госхолдингом сейчас удерживают "Интер РАО Капитал" с квазиказначейским пакетом в 18,37% и "Роснефтегаз" - с 27,63%. Еще 4,92% у "Русгидро", free-float - 30,52%, отмечает издание.

Рыночная стоимость пакета ФСК - около 76,6 миллиарда рублей. Сделка может идти с дисконтом, но он в случае с ФСК будет выше из-за величины пакета - "плюс 3% к дисконту для "Русгидро", ссылается газета на источник. Он уточнил, что, скорее всего, ФСК продаст бумаги в два этапа, сделку планируется закрыть к концу июня - началу июля. Но параметры могут измениться, уточнил источник газеты.

Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" считает, что продажа пакета ФСК логична: в России совмещение сетевого бизнеса и генерации запрещено. Кроме того, в свете планов по цифровизации сетей ФСК может использовать деньги для финансирования программы.

Между тем цепочка сделок не предполагает увеличения пакета "Интер РАО Капитал" выше 30%, что вынудило бы выставлять оферту по выкупу акций у других акционеров, пояснил газете собеседник. Скляр отмечает, что "Интер РАО" наконец нашло применение для текущей денежной позиции в 143 миллиарда рублей, на выкуп долей может уйти 90-100 миллиардов рублей.

Газета напоминает, что из капитала "Интер РАО" может выйти и "Русгидро", которая ведет переговоры о продаже пакета "Интер РАО Капитал". По словам источника газеты, "Русгидро" стремится продать акции до конца мая, ожидая снижения цены после закрытия реестра акционеров на получение дивидендов 1 июня. Другой собеседник издания утверждает, что сделку в эти сроки закрыть не успеют, вероятно, это произойдет к концу июня. Сделка нужна "Русгидро", чтобы компенсировать capex строительства четырех ТЭС на Дальнем Востоке, пишет газета.