МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Компания "Русал" не получала уведомления об отставке Олега Дерипаски, сообщается в релизе компании.

"На момент данного объявления компания не получала никакого официального уведомления об отставке господина Дерипаски", — говорится в сообщении.

В пятницу, 18 мая, компания En+ Group сообщила об уходе Олега Дерипаски из совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

"План Баркера" предполагает снижение доли владения Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. Место Дерипаски в совете директоров "Русала" займет независимый директор En+ Филипп Мейлфейт (Philippe Mailfait), сообщала En+. Доклад: Британии надо изучить промахи, позволившие En+ попасть на LSE

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня, а завершения контрактов с "Русалом" — до 23 октября.

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и алюминиевая компания "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Его электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промышленным предприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".