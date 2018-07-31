МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота во вторник вечером растет, участники торгов ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,6 доллара, или на 0,2%, до 1223,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,24% — до 15,57 доллара за унцию.

ФРС в среду объявит об итогах заседания по монетарной политике, которое проходит 31 июля — 1 августа. Хотя ожидается, что регулятор не поднимет процентную ставку, он, скорее всего, подтвердит свое намерение повысить ее, по крайней мере, два раза до конца 2018 года, отмечают аналитики.

"Июль, безусловно, стал еще одним "медвежьим" месяцем в отношении торговли золотом, в основном благодаря значительно более сильному доллару и повышенным ожиданиям роста ставок в США", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуга (Lukman Otunuga). За июль драгметалл подешевел на 2,2%, а с апреля упал в цене на 7,7%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.