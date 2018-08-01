МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Цена золота замедлила снижение в среду после объявления результатов заседания ФРС США, на котором регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,4 доллара, или на 0,28%, до 1220,3 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора металл дешевел на 0,48%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро, напротив, стала снижаться сильнее — на 0,76%, до 15,45 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро уменьшалось в цене на 0,67%.

Сентябрьские фьючерсы на медь на бирже Comex дешевеют на 3,23% — до 2,74 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До оглашения решения регулятора стоимость меди опускалась немного сильнее — на 3,27%.

ФРС США по итогам заседания 31 июля — 1 августа ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября.