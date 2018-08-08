МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Цена золота перешла к росту вслед за снижением курса доллара на заявлениях Китая об ответных пошлинах на американский импорт объемом 16 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,2 доллара, или на 0,26%, до 1221,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,53% — до 15,45 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15% — до 95,08 пункта.

При ослаблении доллара золото становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает поддержку стоимости металла.

Трейдеры отреагировали на очередное обострение торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Ранее в среду стало известно, что Китай 23 августа одновременно с США введёт пошлины на второй список товаров объемом 16 миллиардов долларов. Об этом заявило министерство коммерции КНР. Как сообщило агентство Рейтер, в новый китайский список импортных товаров входят уголь, нефть, химическая продукция и некоторые виды медицинского оборудования.

Ранее, в июне комиссия по тарифам Госсовета КНР объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25%-ную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.