С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг /ПРАЙМ/. Предприятие компании "Русал" в Ленинградской области работает в штатном режиме и не сообщало о финансовых трудностях, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В среду источники, близкие к "Русалу", заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.

"Предприятия Ленинградской области, входящие в структуры "Русал" и "Базэл" Олега Дерипаски, работают в штатном режиме. Заводы "Базэлцемент Пикалево" и "Русал Бокситогорск" не имеют задолженности по налогам и обязательным платежам, а также по выплате заработной платы перед сотрудниками. Компании также не информировали администрацию Ленинградской области о финансовых трудностях и высвобождении персонала", — сказала собеседница агентства.