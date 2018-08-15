МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Стоимость золота в среду снижается на фоне интереса инвесторов к доллару из-за опасений распространения финансового кризиса за пределы Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16 долларов, или 1,33%, до 1184,7 доллара за тройскую унцию. Ранее на торгах золото опускалась до отметки в 1181 доллара — минимума за последние 19 месяцев — и приближаясь к отметке 11 января 2017 года в 1176,5 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускается на 4,01%, до 14,45 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 96,76 пункта. Ранее в ходе торгов значение достигало 96,98 пункта, что является максимумом с конца июня 2017 года.

Рост курса доллара делает золото более дорогим для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на металл и приводит к его удешевлению. Укреплению доллара способствует кризис в Турции. "Цены на золото упали до 18-месячного минимума на фоне того, как индекс доллара подскочил до 15-месячного максимума, так как инвесторы избавлялись от рисков в связи с опасениями по поводу финансового кризиса в Турции", — приводит агентство Market Watch вице-президента по анализу рынка в Oanda Дина Поплуэла (Dean Popplewell).

Курс турецкой лиры достиг в понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и банковский сектор Европы. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.

При этом, как отмечает издание, статистика розничных продаж, производительности в США и производстве в регионах — способствовали укреплению уверенности трейдеров в дальнейшем повышении ставки Федрезерва США, что также давило на золото.