ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг /ПРАЙМ/. Добыча золота на Курилах снизилась на 26,5%, серебра – на 20%, сообщили в пятницу РИА Новости в компании "КУРИЛГЕО".

"Предприятие в первом полугодии 2018 года добыло 345 кг золота и 1454 кг серебра. За аналогичный период прошлого года было произведено 470 кг золота и 1827 кг серебра", — уточнили в пресс-службе компании.

"КУРИЛГЕО" представляет пример успешного взаимодействия государственной инициативы, частного бизнеса и международных инвестиций, который работает на развитие труднодоступных регионов. За 10 лет на необитаемом острове Уруп компания создала современное предприятие. Оно стало одним из крупнейших налогоплательщиков региона, а также работодателем, создавшим рабочие места там, где наблюдается дефицит занятости населения.

Добыча руды на ГПК "Айнское" ведется открытым способом, а ее переработка – на основе технологии кучного выщелачивания. На сегодняшний день она считается одной из наиболее совершенных и безопасных для окружающей среды. На предприятии внедрен международный кодекс использования цианидов (ICMC).

"В 2018 году предприятие планирует получить 929 кг золота и 4160 кг серебра. В 2017 году было добыто 960 кг золота и 3462 кг серебра", — сообщили в заключение в компании.