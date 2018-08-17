МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Цена на золото в пятницу вечером растет на ослабевающем долларе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,3 доллара, или 0,45%, до 1189,3 доллара за тройскую унцию. В четверг цена металла падала до 1167,1 доллара – минимума с начала января 2017 года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро в пятницу увеличивалась на 0,46% — до 14,78 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,55%, до 96,12 пункта. Более слабый доллар делает золото, торгующееся в американской валюте, более привлекательным для покупки владельцам других валют.

При этом за неделю золото потеряло 2,9% стоимости из-за подорожавшего на фоне кризиса в Турции доллара. Это снижение стоимости драгметалла стало самым значительным с мая прошлого года.

"Становится все более очевидно, что металл пытается сохранить свою роль в качестве актива-убежища, а инвесторы вместо этого спешат купить доллар в моменты неопределенности", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуга (Lukman Otunuga).