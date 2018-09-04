МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Текущее ослабление рубля пока не является драматическим для российской промышленности, ряд компаний успели подготовиться, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Удешевление рубля произошло, но не драматическое. Кто-то этого ожидал, кто-то это прогнозировал, кто-то формировал складские запасы. Никакого драматизма на сегодняшний день пока нет", — сказал министр.

При этом он добавил, что таких обращений, как это было в кризисном 2014 году, от производителей не поступало.

Он рассказал также, что российский автопром начал переходить на расчеты с Турцией за поставки комплектующих в национальных валютах. О таких планах уже заявил целый ряд компаний.

Говоря об автопроме, министр отметил, что текущая волатильность курса рубля снижает рентабельность тем, у кого недостаточен еще уровень локализации, вместе с тем компании, нацеленные на высокий уровень локализации и на повышение объемов поставки на экспорт, тоже в определенной степени зависят от импортных комплектующих.

"Уровень локализации, например, по номенклатуре "АвтоВАЗа", в среднем он выше 50%, но он не 100%. Поэтому наличие 10, 20 или 30% импортных комплектующих существенно влияет. Только не в случае турецкой лиры, по этому направлению мы отдельно сейчас работаем. В Турции мы пока еще приобретаем достаточно большие объемы комплектующих, например для "АвтоВАЗа" и других компаний, но здесь мы в меньшей степени видим зависимость, а по странам ЕС, конечно, больше", — сказал Мантуров.

Он уточнил, что турецкие производители "с большим удовольствием сегодня переходят на расчеты в национальной валюте".

"Переход на расчеты в нацвалютах — это всегда хеджирование риска. Лира ослабла, рубль чуть ослаб. Для нас это будет комфортно", — добавил министр.

Помимо Турции, РФ ведет активную работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

"Процесс этот небыстрый (переход на расчеты в нацвалютах — ред.), и мы запустили его не в формате ответа на санкции. Мы эту работу ведем системно уже на протяжении нескольких лет, накопили практику и имеем опыт в части работы коммерческих банков и Центрального банка в тех странах, где нам выгодно вести эту работу. Это в меньшей степени касается европейских стран, больше это относится к странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, даже Латинской Америки, Африки", — сказал Мантуров.

"Что касается Евросоюза, у нас так остро ситуация не стоит по еврозоне. У нас есть сложности, связанные с прохождением расчетов в долларах, поэтому в тех регионах, которые я обозначил, работа в части нацвалют ведется активно", — добавил он.