МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость золота в понедельник вечером слабо растет вслед за ослаблением доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1231,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,89% — до 14,625 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 96,37 пункта.

В понедельник инвесторы понижали стоимость доллара в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. При этом ослабление курса американской валюты, как правило, позитивно сказывается на торгах золотом.

"Что более интересно для золота, это то, насколько актив хорошо торговался, несмотря на значительное ралли индекса доллара в последние недели. Когда дело касается золота, то легко поверить (в снижение стоимости актива — ред.) в условиях, когда доллар растет в цене вместе с процентными ставками ФРС", — приводит агентство Market Watch мнение управляющего партнера брокерской компании Altavest Майкла Армбрустера (Michael Armbruster).

Аналитики заметили еще одну тенденцию, характерную для котировок драгметалла в последнее время. "Повышенная нерасположенность к риску на фондовых биржах в США, безусловно, стимулировала удорожание золота. Однако если еще и доллар начнет буксовать на фоне разворота в торговых переговорах между США и Китаем, то это также может стать драйвером для золота", — сообщил агентству аналитик Hantec Ричард Перри (Richard Perry).