ВОЛГОГРАД, 8 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит результаты процедуры наблюдения в деле о признании банкротом металлургического комбината "Красный Октябрь" из-за долга в 600 миллионов рублей, очередное заседание состоится в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" — один из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.

По данным предприятия, опубликованным на его официальном сайте, 30 августа 2016 года в суд о признании "Красного Октября" банкротом подало иск АО "Альфа-Банк", однако в апреле 2017 года между заводом и банком было заключено мировое соглашение и прекращена процедура банкротства в отношении металлургического предприятия.

В декабре 2017 года, согласно материалам дела, в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании завода-должника банкротом обратилась компания Red October International S. A., которая, по данным с официального сайта комбината, является владельцем 100% акций "Красного Октября", затем с подобным иском обратился и инспекция ФНС №2 Волгоградской области. Общая сумма задолженности перед кредиторами составила более 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что владельца волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" Дмитрия Герасименко обвиняют в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов, он объявлен в международный розыск.

Очередное слушание дела о банкротстве металлургического комбината состоится в четверг, 8 ноября.

"В волгоградском Арбитражном суде состоится заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения в деле о банкротстве АО ВМК "Красный Октябрь" 8 ноября в 11 часов", — рассказали в пресс-службе "Красного Октября".

Как сообщили РИА Новости в налоговой инспекции Волгоградской области, на данный момент все долги перед кредиторами предприятием погашены и ФНС не имеет претензий к комбинату.

"Требования обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, включенные в реестр требований кредиторов АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь", погашены в полном объеме, в связи с чем УФНС по Волгоградской области не является лицом, участвующим в деле о банкротстве", — пояснили в налоговой.

О том, что долги погашены, заявил журналистам и директор по правовым вопросам "Красного Октября" Егор Фоменко после последнего судебного заседания в октябре, на котором должны были рассмотреть ходатайство юристов комбината о прекращении процедуры банкротства, но оно было отложено по требованию налоговой инспекции.

"Все требования кредиторов на данный момент погашены, Торговый дом (ТД "Красный Октябрь" — дочернее предприятие комбината – ред.) заплатил все 600 миллионов рублей. Ранее Златоустовский (электрометаллургический – ред.) завод выкупил права-требования у всех кредиторов и стал главным кредитором комбината. Сейчас торговый дом загасил Златоустовскому комбинату, налоговой все долги. На комбинате сейчас работает около трех тысяч человек, задолженности по зарплате нет", — подчеркнул Фоменко.