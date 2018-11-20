ВАШИНГТОН, 20 ноя /ПРАЙМ/. Мексика ожидает от США отмены введенных ранее пошлин на ее сталь и алюминий ко времени подписания нового торгового соглашения, заявил во вторник посол Мексики в США Жеронимо Гутьеррез.

"Мы ожидаем, что ко времени подписания (будет) либо решение, либо очень четкий курс, который дает достаточную уверенность в том, что решение будет", — цитирует его слова ресурс McClatchDC.com.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения о свободной торговле, которое теперь будет называться USMCA. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что подписать документ удастся до конца ноября.

Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год. Однако сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Голосование в конгрессе по этой трехсторонней сделке состоится в 2019 году, однако никакие конкретные сроки пока не названы.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. В ответ в начале июня Мексика официально объявила о введении ответных пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо ранее тоже заявлял, что введенные США пошлины на сталь и алюминий и ответные меры со стороны Мексики могут быть отменены в результате достижения соглашения. Однако президент США Дональд Трамп сказал, что импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады будут сохранены, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле.