МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость золота продолжает находиться в "красной зоне" во вторник вечером на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,1 доллара, или на 0,33% — до 1221,2 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,99% — до 14,26 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,7%, до 96,86 пункта. Рост курса американской валюты негативно сказывается на стоимости золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Традиционно на фоне возросшей волатильности на фондовых биржах инвесторы отдают предпочтение вложениям средств в более безопасные активы, к которым относится золото. Однако негативная динамика мировых фондовых рынков во вторник не оказала поддержку стоимости драгметалла. Американские фондовые индексы опускаются на 2%, европейские биржи закрылись снижением в пределах 1,5%.

"Похоже, что большинство инвесторов покидают фондовые рынки… и при этом игнорируют рынок золота", — считает вице-президент Dillon Gage Metals Уолтер Пехович (Walter Pehowich), мнение которого приводит агентство Рейтер.