МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером поднимаются, поддерживает котировки на металл удешевление американской валюты из-за возвращения рисковых настроений на рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,5 доллара, или на 0,53% — до 1227,7 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,55%, до 14,49 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 96,67 пункта. Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, металл в таком случае становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

На фондовые рынки возвращается склонность инвесторов к риску. Индексы США растут на 0,7-1,6%, Европы — поднялись на 1-1,6%. Доллар, который традиционно считается безопасным активом и спрос на который растет в периоды волатильности, в таких случаях теряет в цене.

Другим позитивным фактором для металла стала неопределенность в дальнейшей монетарной политике Федрезерва. По мнению старшего валютного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn), которое приводит агентство Рейтер, на фоне недавней волатильности фондовых рынков и слабой статистики инвесторы оценивают вероятность того, продолжит ли регулятор политику повышения ставок после заседания в декабре.

Традиционно увеличение ставки ФРС поддерживает доллар, что негативно сказывается на стоимости золота. Ближайшая встреча регулятора запланирована на 18-19 декабря. Аналитики ожидают, что ставка будет повышена до 2,25-2,5%.