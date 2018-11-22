ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя /ПРАЙМ/. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") намерен вложить 3 миллиарда рублей в строительство фабрики по переработке полиметаллических руд на территории ТОСЭР "Краснотурьинск", сообщает Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ).

Уточняется, что ООО "Краснотурьинск-Полиметалл" подало заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития "Краснотурьинск".

Строительство фабрики компания планирует начать в третьем квартале 2019 года, а запустить производство — к концу 2020 года. На фабрике планируется методом флотации перерабатывать руды полиметаллических месторождений Северо-Калугинского, Саумского и Пещерного, которые расположены в Нижней Туре, Ивделе и Краснотурьинске. Полученные концентраты — сырье для извлечения меди, цинка, золота и серебра — будут поставляться как на российские предприятия, так и экспортироваться в другие страны.

Также указывается, что Polymetal уже выполнил предпроектные работы: определен участок под фабрику площадью 260 тысяч квадратных метров и ведется разработка документации строительства производственного комплекса, который будет состоять из обогатительной фабрики, административно-бытовых помещений, складов для концентратов, собственной котельной и инженерных коммуникаций.

Кроме того, инвестор планирует построить железнодорожную станцию для перевозки руд и концентратов и проложить к фабрике 8 километров железнодорожного пути от станции "Красный Железняк". В связи с этим отмечается, что КРСУ намерена привлечь в проект для софинансирования Фонд развития моногородов для создания железнодорожной инфраструктуры фабрики.

Polymetal Int владеет действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане и Армении. В 2017 году Polymetal увеличил производство золота на 21% — до 1,075 миллиона унций (33,436 тонны), серебра — снизил на 8% до 29,2 миллиона унций (908,222 тонны). Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в сравнении с годом ранее — до 1,433 миллиона унций.