МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

При этом Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "BB-".

"Стабильный прогноз отражает наше ожидание того, что ЧТПЗ сможет уменьшить леверидж, скорректированный на средства от операций (FFO), до 3,5x к 2020 году с уровня 4x в конце 2017", — сообщает агентство. Отмечается, что улучшение прогноза также связано с потенциальными проектами ЧТПЗ, которые позволят предприятию увеличить объем отгрузок труб большого диаметра (ТБД) после 2019 года.

"В среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост российского рынка ТБД за счет проектов "Газпрома" — от "Силы Сибири — 2" до мегапроекта "Ямал" — которые обеспечат среднесрочную поддержку и ясные перспективы для производителей ТБД. Это поможет ЧТПЗ увеличить объем поставок ТБД до 700-750 тысяч тонн после 2019 года", — указывает Fitch.

Агентство при этом уточняет, что непроизводственные факторы не будут влиять на последующие рейтинговые действия относительно ЧТПЗ.

Завод ЧТПЗ входит в одноименную группу, одну из ведущих в металлургическом комплексе России. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.