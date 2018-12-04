МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Палладий растет в цене, пробив на торгах вторника исторический максимум и почти достигнув стоимости золота на новостях о готовности Китая отменить пошлины на автомобили из Соединенных Штатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск цена мартовского фьючерса на палладий на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 13,6 доллара, или на 1,18%, до 1179,25 доллара за тройскую унцию, при этом ранее во вторник она достигала максимума в 1189,3 доллара. Цена февральского фьючерса на золото росла при этом на 7 долларов, или на 0,56%, до 1246,3 доллара за тройскую унцию.

"Палладий продолжает показывать многообещающие результаты и достигать новых максимумов, а теперь и бросает вызов золоту, поскольку снижение автомобильных пошлин со стороны Китая повышает ожидания спроса на металл на уже и так дефицитном рынке", — отмечают аналитики TD Securities, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа в Twitter, сделанные в понедельник. В частности, лидер США заявил, что Китай согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили, ввозимые в страну из США, которые на данный момент составляют 40%.

Палладий широко применяется в автомобильной промышленности для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Металл также используется в химической промышленности, медицине и электронике. Крупнейшим в мире производителем палладия является компания "Норникель" (40% мирового производства).