МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Стоимость золота выросла до пятимесячного максимума на фоне удешевления доллара после данных статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.43 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,7 доллара, или 0,63%, до 1,251,3 доллара за тройскую унцию, достигая максимума с 11 июля текущего года. Цена мартовского фьючерса на серебро росла при этом на 1,08%, до 14,67 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 96,77 пункта.

Доллар дешевеет после данных о замедлении роста занятости в США в ноябре, а также после сообщения о том, что заработные платы в стране выросли менее, чем ожидалось. Снижение курса доллара, а также неопределенность относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, как правило, приводят к удорожанию золота как более надежного актива.

"Данные о более слабой занятости усиливают нарратив о том, что самые высокие показатели мы уже видели… так что повышение ставки ФРС в декабре, конечно, будет, но то, что будет происходить в 2019 году, совсем неясно", — приводит агентство Рейтер мнение сотрудника отдела торговали металлами BMO Capital Markets Таи Вонга (Tai Wong).

Безработица в США в ноябре сохранилась на уровне октября в 3,7%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч, сообщило ранее в пятницу министерство труда страны. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,35 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,22%, или на 6 центов. Показатель уровня безработицы совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков. При этом эксперты ожидали, что число рабочих мест выросло на 200 тысяч.