МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Стоимость золота начала снижаться, в понедельник вечером на котировки металла давление продолжает оказывать укрепление американской валюты на фоне новостей из Великобритании о новых сложностях на пути оформления выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,1 доллара, или на 0,25%, до 1249,5 доллара за тройскую унцию (тем не менее, показатель продолжает торговаться у максимальных значений с июля). Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,3% — до 14,652 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,56%, до 97,05 пункта.

Американская валюта получила поддержку после новостей из Великобритании, которые повлекли за собой удешевление фунта стерлингов на 1,4% к доллару. Ранее в понедельник британский премьер Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы. Мэй при этом отказалась ответить на вопрос парламентариев о том, когда состоится голосование, дав понять, что задержка может продлиться до 21 января.

Укрепление доллара негативно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.