ВАШИНГТОН, 27 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Временная и частичная остановка правительства США не внесёт коррективы в отмену санкций в отношении компаний Олега Дерипаски, а также сделки с ними, такую уверенность в разговоре с РИА Новости высказал портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

На прошлой неделе минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.

Однако в ночь с прошлой пятницы на субботу ряд федеральных ведомств США частично остановили работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. И у участников рынка возник резонный вопрос, не забуксует ли это решение по активам в кабинетах американского правительства.

Шостак уверен, что корректив в исполнение решения по En+, "Русалу" и "Евросибэнерго" ни с точки зрения содержания, но с точки зрения дат внесено не будет.

"По компаниям Олега Дерипаски решение принято. И решение это не будет буксовать. Оно окончательно и будет имплементироваться. Тот факт, что американское правительство сейчас находится в состоянии временного шатдауна, он, конечно, влияет на прохождение тех или иных внутренних бумаг и, возможно, это может притормозить делопроизводство, но решение окончательное и никаких откатов назад здесь не будет", — заявил Шостак.

Кроме того, собеседник РИА Новости напомнил, что департамент по контролю за иностранными активами минфина США продлевал отсрочку вступления санкций и поэтому на какие-либо сделки это повлиять тоже не может.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись, в последний раз — до 21 января.