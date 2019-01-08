МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Цена на золото во вторник вечером продолжает снижаться, однако аналитики оптимистичны по поводу стоимости золота в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,8 доллара, или на 0,37% — до 1285,1 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,48% — до 15,568 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,36%, до 96,01 пункта. Укрепление доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Американская валюта коррекционно дорожает после длительного удешевления.

Кроме того, инвесторы выходили из "безопасного" актива, которым традиционно считается золото, на фоне позитивных ожиданий по поводу переговоров КНР и США по торгово-экономическим вопросам, которые стартовали в понедельник в Пекине. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

При этом аналитики сохраняют "бычий" прогноз по золоту в 2019 году на фоне ожиданий сохранения волатильности рисковых активов.

"Хотя инвестиционный спрос (на золото — ред.) уже вырос в результате недавних волнений на фондовых рынках, мы полагаем, что он станет еще выше после усиления признаков рецессии. Возвращение спроса на "безопасные" активы должно снизить зависимость стоимости золота от доллара и от денежно-кредитной политики ФРС, что сделает восстановление (золота –ред.) более прочным", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).