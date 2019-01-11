МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в 2018 году в стоимостном выражении составил 4,507 миллиарда долларов, что на 6% выше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Всего в 2018 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции "Алроса" выросли на 6% год к году, до 4,507 миллиарда долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила 4,412 миллиарда долларов, бриллиантов — 95,3 миллиона долларов", — говорится в сообщении.