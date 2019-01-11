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МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в 2018 году в стоимостном выражении составил 4,507 миллиарда долларов, что на 6% выше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Всего в 2018 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции "Алроса" выросли на 6% год к году, до 4,507 миллиарда долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила 4,412 миллиарда долларов, бриллиантов — 95,3 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

В декабре группа увеличила продажи на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 328,7 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 323,7 миллиона долларов, бриллиантов — 5 миллионов долларов.

"Рост продаж в 2018 году на 6% связан с высоким уровнем спроса на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии, в котором мы видели высокую активность на рынке по всем категориям сырья и практически не заметили сезонного спада продаж во втором квартале. Во втором полугодии активность существенно снизилась в сегменте недорогого товара, что связано с ослаблением мировой конъюнктуры, а также с сезонностью и снижением активности огранщиков в Индии. При этом компания активно занималась оптимизацией своих запасов незавершенного производства и готовой продукции, что позволило увеличить продажи в натуральном выражении, несмотря на снижение производства в 2018 году на 8%, до 36,6 миллиона карат, — отметил член правления компании Евгений Агуреев.

"В декабре продажи в денежном выражении выросли на 20% относительно ноября 2018 года благодаря гибкой ценовой политике на фоне сезонного возобновления спроса и пополнению запасов у компаний гранильного сектора, которые воспользовались ценовой конъюнктурой. Несмотря на охлаждение рынка во втором полугодии 2018 года, у нас есть основания полагать, что в 2019 году спрос со стороны конечных потребителей останется стабильным", — добавил топ-менеджер.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки.