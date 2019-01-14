МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Сенат США не поддержит снятие санкций с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", такое мнение выразил в эфире телеканала CNN сенатор-демократ Марк Уорнер.

По мнению Уорнера, только недавно санкции начали оказывать свое действие, а Олег Дерипаска все еще обладает контролем над компаниями. "Я был в бизнесе дольше, чем в политике. Если бы там (в компании) все еще была моя управленческая группа и я все еще был крупнейшим акционером с 40-45%, я бы до сих пор контролировал эту компанию. Вот почему я… считаю, что демократы и республиканцы проголосуют на этой неделе за отмену снятия этих санкций", — заявил Уорнер.

Сенатор также отметил, что сейчас самый неподходящий момент для подобных мер на фоне появления новых сообщений о связях президента США Дональда Трампа с Россией. "Сейчас самый неудачный момент, чтобы давать сигналы, что мы собираемся прекращать оказывать давление на олигархов, таких как Дерипаска", — заключил Уорнер.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлевались.