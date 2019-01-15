ХАБАРОВСК, 15 янв /ПРАЙМ/. Компания "Дальстальиндустрия", являющаяся резидентом ТОР "Комсомольск", приступила к возведению завода по изготовлению металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования, стоимость проекта составляет почти 355 миллионов рублей, сообщает Минвостокразвития.

"Компания "Дальстальиндустрия" начала строительство завода по изготовлению металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования. Реализация проекта стоимостью 354,9 миллиона рублей идет по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" на площадке "Парус" в ТОР "Комсомольск". На новом предприятии, планируемом к запуску в четвертом квартале 2019 года, будет создано 101 рабочее место", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас строители приступили к устройству фундамента, в апреле планируется начать монтаж металлоконструкций каркаса здания. Всей необходимой инфраструктурой – газ, электроснабжение и водоснабжение – предприятие обеспечит корпорация по развитию Дальнего Востока.

Завод будет выпускать не менее 20 тысяч тонн стальных конструкций с антикоррозийным покрытием методом горячего оцинкования. Продукция будет использоваться в дорожном и промышленном строительстве, сельском хозяйстве и энергетике. Одним из потребителей продукции завода станет железная дорога. Аналогов этой продукции в настоящее время в Хабаровском крае нет.

ТОР "Комсомольск" создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. Сегодня в ТОР сформированы четыре инвестиционных площадки: "Парус", "Амурск", "Амурлитмаш" и "Холдоми". В настоящее время в ТОР "Комсомольск" реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений на 38,1 миллиарда рублей.