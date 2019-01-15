ЯКУТСК, 15 янв /ПРАЙМ/. Якутия впервые вошла в тройку лидеров среди регионов России по добыче золота, объем превысил отметку 28 тонн в год, сообщил премьер-министр региона Владимир Солодов на личной странице в Instagram.

Как отметил председатель правительства республики, развитие ключевых инвестиционных проектов отрасли позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, достигнув 12 и 17,7 миллиона тонн соответственно.

"Республика Саха (Якутия) вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн", — отметил Солодов.

Промышленное производство Республики Саха в прошлом году продемонстрировало максимальный рост за пять лет. По данным министерства промышленности и геологии Якутии, за 2018 год объем добычи золота составил 28,5 тонн.

По словам Солодова, благодаря открытым объектам социально-экономическое развитие региона выходит на качественно новый уровень.

"Открыта угольная горно-обогатительная фабрика "Денисовская"; открыта 3-я технологическая линия АО ПО "Якутцемент", увеличившая мощность до 500 тысячи тонн цемента; начато освоение месторождения серебра "Вертикальное"; открыт золотодобывающий рудник "Гросс"; начато освоение месторождения алмазов "Верхне-Мунское"; в столице региона открыт долгожданный водозабор с водоочистными сооружениями", — рассказал председатель правительства региона.