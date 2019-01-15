МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко погиб в ДТП с семью жертвами под Воронежем, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе компании "Металлоинвест", куда входит комбинат.

"Компания "Металлоинвест" с прискорбием сообщает о том, что 15 января 2019 года в автомобильной катастрофе в Воронежской области трагически погибли управляющий директор ОЭМК Александр Дмитриевич Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев", — сообщили в пресс-службе.

В компании указали, что "Металлоинвест" окажет помощь родным и близким всех жертв аварии.

"Это огромная утрата для компании и невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших", — заявил генеральный директор управляющей компании "Металлоинвест" Андрей Варичев, выразив соболезнования семьям погибших.

Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Тищенко был главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года был назначен управляющим директором ОЭМК.

В 2001 году был удостоен звания "Почётный металлург", в 2010 году — "Заслуженный металлург Российской Федерации", в 2014 году — "Заслуженный работник Металлоинвеста".

Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года.

Авария произошла во вторник около 15.15 мск в Нижнедевицком районе на 166-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. По данным ГУМВД, водитель автомобиля Lexus, двигавшегося в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения транспортные средства загорелись, погибли семь человек.