МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Стоимость золота слабо снижается в четверг вечером после комментариев ФРС, а возврат интереса инвесторов к рисковым активам не позволил драгметаллу преодолеть психологически важную отметку в 1,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,65 доллара, или на 0,13%, до 1292,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,65% — до 15,54 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,1 пункта.

"Более спокойная Федеральная резервная система стала поддерживающей для рынка (золота — ред.), так как некоторые чиновники американского регулятора предлагают более осторожный подход к будущим повышениям процентной ставки", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков ICICI Bank.

По их мнению, этот фактор сдерживал рост доллара и одновременно поддерживал стоимость торгующегося в американской валюте золота.

"Однако растущий спрос на активы с более высоким риском препятствовал (полноценному —ред.) росту стоимости золота", — добавили аналитики.