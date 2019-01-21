МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что не поедет в Давос на экономический форум, который пройдет 22-25 января.

"Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку", — написал Дерипаска на своей странице в Instagram, разместив фотографию Байкала.

В начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии Дерипаске, а также бизнесмену Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, которые весной попали под санкции США. Позднее запрет был снят, однако взамен организаторы выдвинули ряд ограничений, анонсировав принятие мер для того, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям". Впоследствии оргкомитет указал Дерипаску, Вексельберга и Костина в списке участников форума.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января.