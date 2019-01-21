МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Золото в понедельник вечером продолжает дешеветь, инвесторы отыгрывают статистику из Китая, при этом объем торгов снижен в связи с закрытием бирж США на праздники, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.06 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,1 доллара, или на 0,24% — до 1279,5 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро сокращалась на 0,77% — до 15,28 доллара за унцию.

Ранее в понедельник были опубликованы данные по росту ВВП Китая за 2018 год. Согласно официальным данным, показатель составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%.

Несмотря на то что статистика вызвала снижение бирж Европы, индексы Азии закрылись ростом, при этом рынки Китая выросли примерно на 0,6%. Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому рост спроса на более рисковые активы негативно влияет на стоимость металла.

Некоторое влияние на торги оказывает и то, что рынки США закрыты в понедельник в связи с праздниками, с чем связан более низкий объем торгов.