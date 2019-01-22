МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Компания "Мечел" завершила рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на 1 миллиард долларов. Это стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года, сообщила компания. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года. Срок погашения – апрель 2022 года, при этом процентная ставка сокращается до уровня LIBOR+3,5% годовых (с возможностью последующего снижения до LIBOR+3% годовых).

В ноябре "Мечел" сообщал, что на 99,99% завершил рефинансирование этого кредита. Компания планировала урегулировать вопрос с выкупом долга в 100 тысяч долларов у оставшегося кредитора (чья доля составляла 0,01%) до конца 2018 года.

Выкуп задолженности у кредиторов позволил "Мечелу" за счет снижения стоимости заимствования получить финансовый доход в размере около 13 миллиардов рублей. Кроме того, по словам финдиректора группы Нелли Галеевой, рефинансирование позволило сократить долю нереструктурированной задолженности с 22% до 8%.

Бумаги "Мечела" позитивно отреагировали на новости о реструктуризации, подскочив примерно на 4% на фоне снижения индекса Мосбиржи более чем на 0,3%. В целом котировки обыкновенных акций компании выросли на 15% с начала года, а привилегированные подорожали на 6%.

ДОЛГИ МЕЧЕЛА

"Мечел" – одна из самых закредитованных металлургических компаний РФ. Процесс перевода долга в рубли и его реструктуризация длится уже несколько лет, но пока без значительных прорывов. По данным за январь-сентябрь 2018 года, ее долг сократился на 1% с 426 до 421 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA за девять месяцев при этом снизилось до 5,1 с 5,3х. По итогам 2016 года этот показатель составлял 6,6х.

В третьем квартале 2018 года компания погасила по долгу 5,5 миллиарда рублей, что не так много на общем фоне. Однако качество долга за эти годы меняется – он становится рублевым и перестает быть краткосрочным.

В конце 2018 года группа сообщила о реструктуризации 91% задолженности (по итогам первого полугодия текущего года — 76%). В российской валюте представлено 64% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 87% задолженности (ранее 70%). Средняя процентная ставка по заемным средствам на ноябрь составляла 8% годовых.

Нереструктурированным пока остается долг на 30 миллиардов рублей в виде ECA-кредита (финансирование под гарантии экспортных кредитных агентств). Переговоры о реструктуризации продолжаются.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Реструктуризация была критически важна для компании, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. По словам эксперта-аналитика "Финам" Алексея Калачева, обслуживание долга съедало почти все доходы.

"Как видно из отчета по МСФО за 9 месяцев 2018 года, финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды, составили за период 31,7 миллиарда рублей. А еще 18,6 миллиарда рублей составила отрицательная курсовая разница. Вместе это больше полученной за период операционной прибыли, которая составила 47,8 млрд рублей", — говорит он.

Реструктуризация снимет значительную часть этой нагрузки и позволит компании генерировать больше прибыли, облегчит возможность расчетов по займам и тем самым разорвет порочный круг долговой зависимости "Мечела", уверен он.

Также полезно было перевести большую часть валютных обязательств перед иностранными кредиторами в рублевые займы. "Мечел" сократил число зарубежных заемщиков, работать с которыми становится рискованно из-за непредсказуемости политики отдельных государств или даже самих кредиторов", — отметил в этой связи ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

"Мечел" — не первая компания, которую поддерживает второй по величине госбанк РФ. "ВТБ, как мы видим, все чаще выступает государственной "службой спасения" для проблемных активов: тут и покупка "Магнита", и планируемая передача акций EN+ Олега Дерипаски, и "парковка" интересных активов "Суммы". Фактически госбанк становится еще одним "институтом развития", — напомнил Калачев.

По его мнению, вряд ли "Мечел" сможет погасить все обязательства перед ВТБ к апрелю 2022 года без еще одной последующей реструктуризации и рефинансирования, так как сумма превышает годовую величину операционной прибыли компании.

"В конце концов, компании снова помогут", — добавил он.

Однако других вариантов для ВТБ в сложившейся ситуации эксперты не видят. По словам Кочеткова, банк, как один из крупных кредиторов "Мечела", заинтересован в том, чтобы компания сохранилась и расплатилась по своим долгам. Соответственно, устойчивость "Мечела" отвечает интересам ВТБ.

К тому же предоставление кредита для реструктуризации сыграло позитивную роль в улучшении управляемости долга компании. Дополнительный финансовый доход и сокращение доли неструктурированной задолженности позволит компании более уверенно планировать свое финансовое будущее. Столь же важным является снижение стоимости обслуживания.

На текущий момент "Мечел" уже является прибыльным бизнесом. Компания отвечает по текущим обязательствам и неуклонно сокращает общий долг. Поэтому "ВТБ" уже не слишком рискует, предоставляя кредит на реструктуризацию, уверен эксперт.