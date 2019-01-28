МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Verocchio Enterprises Ltd, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Вагину, вышла из капитала Evraz путем продажи 82,9 миллиона принадлежавших ей акций, говорится в сообщении Evraz.

"Verocchio реализовала 82,9 миллиона акций (Evraz — ред.), или 5,6% акций компании, в ходе сделки, заключенной в декабре 2017 года. Компания была уведомлена о сделке в пятницу", — сообщается в релизе.

Уточняется, что после окончания сделки Александр Вагин перестал быть косвенным владельцем 5,6%-ой доли в Evraz через Verocchio.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd, которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастила выпуск стали на 3,8% — до 14,033 миллиона тонн.