МЕХИКО, 30 янв /ПРАЙМ/. Горнодобывающая корпорация Vale после прорыва плотины закроет десять дамб на юго-востоке Бразилии, что приведет к снижению производства железной руды на 40 миллионов тонн в год, сообщил глава компании Фабио Швартсман.

По его словам, которые приводит издание Globo, на закрытие дамб такого же типа, как та, на которой произошла авария, в штате Минас-Жерайс потребуется от 1 года до 3 лет. Всего у компании насчитывается 19 таких дамб, однако 9 из них уже не работают.

В 2017 году компания произвела 366,5 миллионов тонн железной руды.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января, по последним данным, в результате погибли 84 человека, пропавшими без вести числятся 276. Полиция Бразилии во вторник задержала пять человек в связи с прорывом дамбы.