МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Цена золота ускорила темпы роста после сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.24 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,2 доллара, или 0,63%, до 1317,1 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,12% — до 16,017 доллара за унцию. До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,01%, а серебро — на 0,3%.

ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. ФРС однако упомянула, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом прошлого года.

Федрезерв будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, говорится в релизе.