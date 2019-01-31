МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Стоимость золота продолжает демонстрировать положительную динамику, торгуясь у максимумов с мая, трейдеры отыгрывают итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,65 доллара, или 0,73%, до 1325,15 доллара за тройскую унцию, цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,82% — до 16,058 доллара за унцию.

ФРС по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор подчеркнул, что в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления он будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. При этом ожидания мягкой монетарной политики регулятора позитивно сказываются на цене золота.